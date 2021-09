Candreva, l'ex di Samp-Inter: "I miei anni nerazzurri furono..."

Antonio Candreva è pronto per l'ennesima sfida da ex, programmata per domenica in Sampdoria-Inter. "Sappiamo che l'Inter è una grandissima squadra, va affrontata con umiltà e rispetto - dichiara a Sky -. Ha grandissimi giocatori che fanno la differenza. Dovremo saper soffrire.

Sono i campioni d'Italia, si stanno riproponendo a grandissimi livelli, saranno la favorita per lo scudetto. Rivalsa? No, io ho passato anni bellissimi a Milano. Non era l'Inter degli ultimi 2-3 anni, era in costruzione anche per cambi di proprietà, ma posso solo parlare bene dell'Inter. Una grande società con grandissimi tifosi".

Dichiarazioni tutto sommato al miele quelle dell'ex Lazio. In nerazzurro Candreva è rimasto per quattro stagioni, tra il 2016 ed il 2020, con 124 presenze e 12 reti segnate.