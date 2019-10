Candreva e quel commento sul ruolo di esterno a tutta fascia

Da quando sulla panchina interista si è seduto Antonio Conte, l'omonimo Candreva sembra essere rinato. Nella passata stagione sotto la guida di Luciano Spalletti l'ex Lazio non è sceso quasi mai in campo, ma quest'anno - complice l'impiego nel suo ruolo originario - il n°87 ha ritrovato la continuità che aveva perso.

Inoltre, a rendere ancora più positiva la stagione del giocatore, ci pensano le due reti siglate rispettivamente contro il Lecce la prima giornata di campionato (bolide da 35 metri) e quella di mercoledì nel finale di partita contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Proprio sul suo impiego sulla fascia, al Matchday Programme pubblicato su inter.it Candreva ha detto: "Per il ruolo che ricopro devo stare sempre acceso come diciamo noi, sempre concentrato come i miei compagni. Tutti sono coinvolti nell’azione perché uno sbaglio può influire sull’andamento della partita".