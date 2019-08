Candreva, dichiarazioni importanti: "Deve iniziare la nuova storia dell'Inter"

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di SportMediaset al termine di Inter Lecce, l'intervista è stata trasmessa quest'oggi dall'emittente. L'ex Lazio è stato protagonista di una splendida prestazione, condita da un meraviglioso gol dai 35 metri.

"Non deve iniziare solo la nuova storia di Candreva, ma anche quella dell'Inter. Quest'anno è molto importante per noi, per questo motivo vogliamo toglierci molte soddisfazioni".