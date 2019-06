Cancelo via dalla Juventus? Biasin sarebbe sorpreso: le parole

Arrivato in bianconero solo un anno fa, Joao Cancelo potrebbe lasciare il capoluogo piemontese per cercarsi un'altra sistemazione. Su di lui vige l'interesse del Manchester City che sembra intenzionato a versare nelle casse dei torinesi ben 50 milioni di euro.

Sulla possibile partenza del portoghese che tanto bene ha fatto con la maglia dell'Inter, Fabrizio Biasin ha esternato il proprio stupore su Twitter scrivendo:

"Siccome avrei fatto di tutto per trattenerlo all'Inter un anno fa (ma non fu possibile), non capisco perché la Juve decida di rinunciare così facilmente a Cancelo: avrà anche dei limiti in fase difensiva, ma uno così non lo trovi tutti i giorni".