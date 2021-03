Camoranesi: "Scudetto in mano all'Inter, ma la Juve può vincerle tutte"

Tuttosport ha pubblicato l'intervista a Mauro German Camoranesi, che considera praticamente chiusa la corsa scudetto: "I bianconeri possono anche riuscire a vincerle tutte di qui alla fine. Però il campionato, a questo punto, può perderlo soltanto l’Inter.

I nerazzurri hanno uno stile perfetto per lo scudetto. Conte è una garanzia per vincere i campionati: le sue sono squadre toste, solide. In Champions, invece, Antonio non è un ragazzo fortunato".

Uno degli eroi di Berlino 2006 non ha mai avuto troppa fiducia, invece, nel Milan: "Mi aspettavo un calo perché mi è sempre sembrata un’ottima squadra, ma non ancora attrezzata per vincere. Il Milan attuale mi ricorda l’Inter dello scorso anno.

Infatti sono convinto che i rossoneri, dopo la base costruita in questa stagione, nel prossimo campionato lotteranno veramente per lo scudetto se si completeranno sul mercato. Hanno bisogno di due attaccanti".