Cambiasso e quel dolce retroscena su Inter-Juventus: le parole

Con la maglia dell'Inter, in mezzo al campo contro la Juventus ha battagliato numerose volte. Di Derby d'Italia a San Siro Esteban Cambiasso ne ha giocati parecchi, ma quello che ricorda con maggiore felicità è quello della stagione 2008/2009.

"L’Inter-Juve del mio cuore è quello del 22 novembre 2008, non lo dimenticherò mai perché è nata la mia prima figlia". Questo è quanto rivelato dal Cuchu direttamente dagli studi di Sky Sport.

L'allora tecnico interista Josè Mourinho concesse all'argentino qualche ora per poter andare in clinica e assistere alla nascita. La chiamata a Cambiasso arrivò nel cuore della notte, e già alle ore 9:00 del mattino seguente era alla Pinetina per la rifinitura prima della partita.