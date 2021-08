Cambiasso a Correa: "La maglia numero 19 è in buone mani"

Dopo l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter dell'acquisto dalla Lazio dell'attaccante argentino, Joaquin Correa, con la successiva comunicazione del numero di maglia scelto da parte del giocatore, ovvero il 19, arriva, sotto al post Twitter della società nerazzurra, un commento speciale da parte di un grande ex dell'Inter.

Si tratta di Esteban Cambiasso che, attraverso il suo profilo Twitter, ha augurato il meglio al neo-attaccante nerazzurro: "Prenditi cura della maglia numero 19. E' in buone mani... anzi per meglio dire in buoni piedi".

Un endorsement importante da parte del Cuchu che dimostra il proprio apprezzamento e la propria gioia verso il nuovo attaccante di Simone Inzaghi che, già da domani, giornata in cui l'Inter affronterà il Verona nell'anticipo di Serie A, potrebbe scendere in campo se non dall'inizio, quantomeno a partita in corso.