Camano: “Per il futuro di Lautaro e Hakimi parleremo con l'Inter. Rapporto con Conte incredibile”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l'agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, Martin Camano, ha parlato del futuro dei suoi assistiti nell'Inter, sottolineando l'ottimo rapporto tra i giocatori e Antonio Conte. Ecco le sue parole riportate da Calciomercato.com.

LAUTARO - “In questo momento è concentrato sullo scudetto, ma poi parleremo con l'Inter per capire quello che succede, anche perché la situazione è complicata per la pandemia. Il rapporto con Conte e la squadra è incredibile, è il club che gli ha fatto fare il grande salto. Lukaku? Sono amici, è una delle migliori coppie del mondo”.

HAKIMI - “Il futuro di Hakimi passa per l'Inter, ha scelto i nerazzurri per Conte. Quando ha lasciato il Dortmund aveva grandi opportunità. Non deve tirare i rigori? Conte avrà sicuramente ragione, perché ha molti più dati. Mi sorprende perché è uno specialista in molti fondamentali, l'altro giorno ha battuto un gran calcio di punizione, ma se lo dice Conte avrà sicuramente ragione".