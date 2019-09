Callegari commenta il pareggio dell'Inter in Champions: le parole

Massimo Callegari commenta la frenata dell'Inter in Europa. Il telecronista difende un ex tecnico e cita le partenze effettuate durante la finestra estiva di mercato.



Ecco quanto affermato sul noto social network Twitter:



“Il campo non mente mai. Nell’Inter di ieri c’erano 9 titolari su 11 della rosa dell’anno scorso, senza Icardi, Perisic e Nainggolan. Conte è un fuoriclasse ma non è un mago. E il lavoro di Spalletti, tra caos vari, continua a essere sottovalutato…”