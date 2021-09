Calhanoglu torna a parlare del suo passaggio dal Milan all’Inter: le parole

Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui ha affrontato dicesi argomenti, tra cui il suo sorprendente passaggio dal Milan all’Inter. Il turco era in scadenza di contratto con i rossoneri ed ha scelto di accettare la proposta nerazzurra e trasferirsi dall’altra parte del Naviglio. Una scelta che ha scatenato diverse critiche da parte dei tifosi milanisti.

Il centrocampista ha spiegato di aver trascorso quattro anni stupendi in maglia rossonera e di aver lasciato a Milanello molti amici, con i quali sarebbe ancora in contatto. Ha scelto l’Inter per avere una nuova sfida e provare a vincere un trofeo, ritenendo l’Inter un’ottima squadra dopo lo scudetto vinto la passata stagione e i diversi derby durante la sua esperienza rossonera. In estate si è concentrato esclusivamente sull’Europeo con la Turchia ed ha incaricato il suo agente di trovare la miglior sistemazione possibile. Non ha mai temuto di restare senza squadra dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo rossonera e non si è detto affatto sorpreso della proposta nerazzurra, in quanto ha sempre creduto nelle sue qualità.

Ha detto di aver provato una sensazione simile anche in passato, quando passò dall’ Amburgo al Bayer Leverkusen ma che il derby della Madonnina è un’altra cosa. Non sarà un vantaggio per lui affrontare i difensori del Milan in quanto si conoscono a vicenda, quindi dovrà soltanto pensare ad aiutare i suoi attuali compagni di squadra. In caso di gol nella stracittadina sarà pronto ad esultare come ha sempre fatto.

Calhanoglu non si è mai pentito di aver accettato la proposta dell'Inter, anche dopo il doppio addio di Lukaku e Hakimi, perché sapeva di essere in un grande club. Secondo il turco il bene del club va messo davanti a tutto e che in questo periodo di crisi economica scaturito dal Covid, sarebbe stato impossibile per chiunque rifiutare offerte del genere.

Il numero 20 nerazzurro, inoltre, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic dichiarando di nutrire grande rispetto nei suoi confronti dopo il tanto tempo trascorso insieme, ma che adesso deve pensare soltanto a dare il meglio per l’Inter. Il turco ha detto la sua anche sulla scelta del Milan di sostituirlo con Brahim Diaz (già in rossonero la passata stagione, ma ha ereditato la sua numero 10), dichiarando di essere felice che il suo ex compagno stia trovando più spazio.