Çalhanoğlu, retroscena sulla trattativa che ha portato il turco all'Inter

Çalhanoğlu è praticamente ormai un giocatore dell'Inter. Poche ore fa il centrocampista turco è atterrato a Milano, dove domani sosterrà le visite mediche. Gianluca Di Marzio ha riportato, nel corso della trasmissione Calciomercato - L'originale, un importante aggiornamento. Il giornalista sportivo ha svelato un retroscena secondo il quale l'operazione sarebbe stata condotta direttamente da Simone Inzaghi, che ha sentito il calciatore.

Una volta capito che non c'erano margini per il rinnovo con il club rossonero ha richiesto alla società di tentare l'affondo. Giocatore che piace al nuovo allenatore perché rappresenta la mezz'ala di qualità di cui ha bisogno per il suo gioco.

Bravo tatticamente e molto forte nei calci piazzati. Operazione dettata ovviamente anche dal momento di crisi economica. L'Inter ha difficoltà a mettere in piedi un acquisto a titolo definitivo ma anche in prestito con obbligo. Ragione per la quale si è deciso di virare su un parametro zero.