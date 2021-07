Calhanoglu, oggi l'arrivo ad Appiano! Inizia l'era Inter, l'esordio...

“L’alba di una nuova era. Comincia oggi ufficialmente il viaggio di Hakan Calhanoglu dall’altra parte del naviglio”. Oggi, La Gazzetta dello Sport tocca il tema del turco che si prende l’Inter: “Ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi abbraccerà l’unico vero volto nuovo in maglia Inter, pronto a prendere in mano le chiavi della manovra offensiva nerazzurra. Nei piani del tecnico, l’ex Milan dovrà essere il nuovo Luis Alberto, l’uomo capace di inventare tra le linee.

Il turco oggi comincerà la sua preparazione con un lavoro personalizzato e con ogni probabilità entrerà a pieno regime in gruppo solo dalla prossima settimana. La speranza e di poterlo vedere all’opera già sabato a Lugano, quando la squadra scenderà in campo per la prima sfida ufficiale della stagione nel test in Svizzera. Magari per una ventina di minuti, per muovere i primi passi in nerazzurro e chiudere definitivamente con il passato rossonero”, si legge.