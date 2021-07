Calhanoglu: "L'anno scorso fu scudetto, speriamo di rifarlo di nuovo"

Dopo un arrivo a sorpresa, a parametro zero, per il mancato rinnovo di contratto con il Milan, Hakan Calhanoglu è diventato un nuovo giocatore dell'Inter e da ieri ha iniziato la sua preparazione in vista della prossima stagione sportiva in maglia nerazzurra. Intanto, il trequartista turco, si è presentato ai suoi nuovi tifosi ai microfoni di Inter TV.

Ecco le sue parole: "Indossare la maglia dell'Inter vuol dire tante cose. L'Inter l'anno scorso ha vinto lo scudetto e spero che quest'anno lo rifacciamo di nuovo. Quando giochi per l'Inter è una grande cosa, è grande club con grandi tifosi. Ora lavoriamo duro e poi vediamo in campionato".

Una nuova stagione attende l'Inter che dovrà difendere lo scudetto vinto la scorsa stagione e dovrà fare in modo di andare oltre i gironi in Champions League. Intanto la società si occupa del mercato in uscita e in entrata. Vedremo cosa ci aspetta nelle prossime settimane.