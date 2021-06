Calhanoglu-Inter, terminate le visite mediche: a breve la firma

Visite terminate per Hakan Calhanoglu. Il turco, riporta tuttomercatoweb.com, ha da poco lasciato la sede milanese del Coni dopo aver svolto l’ultima parte delle visite mediche di rito per ottenere l’idoneità sportiva.

L’ex rossonero si sta recando nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà all'Inter fino al giugno del 2024 e diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Il classe 94 guadagnerà 5 milioni di euro a stagione più in milioni di bonus. L’annuncio ufficiale del trasferimento dovrebbe arrivare entro le prossime ore. Si tratta del primo acquisto della nuova Inter di Simone Inzaghi, che ha spinto fortemente per l'acquisto del calciatore, da inserire come mezz'ala offensiva nel suo 3-5-2 .