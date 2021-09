Calhanoglu: “Con Inzaghi c’è feeling. Impressionato da un mio compagno”

Hakan Calhanoglu si è raccontato al Corriere dello Sport, svelando le sue impressioni dopo il gol a debutto al San Siro con l’Inter, il suo “nuovo ruolo”, il rapporto con Simone Inzaghi e i suoi compagni di squadra.

Il gol e assist realizzati contro il Genoa alla prima in maglia nerazzurra hanno senza dubbio fatto piacere al belga che è riuscito a godere anche della carica dei tifosi dopo oltre un anno e mezzo con stadi chiusi. Il centrocampista ha svelato di aver sentito più volte Inzaghi telefonicamente prima della sua firma con l’Inter e che il tecnico lo abbia voluto fortemente: " Con lui ho instaurato un grande feeling, mi piace il suo modo di lavorare, l'adrenalina che trasmette e le motivazioni che ti da". Il centrocampista ha parlato del suo nuovo ruolo da mezz’ala sinistra di centrocampo, ritenendolo non troppo diverso al ruolo da trequartista che ricopriva in rossonero. La differenza sostanziale è che adesso ha davanti un attaccante in più e che adesso deve ripiegare più spesso e recuperare palloni. Nel corso della sua carriera è spesso stato accusato di essere poco incisivo ma per il turco bisogna sempre dare una mano alla squadra e dare il massimo in campo, ai gol preferisce l’assist.

Calhanoglu si è detto impressionato da tutti i suoi compagni di squadra, ma in particolare da Milan Skriniar, a cui ha già servito un assist su calcio d’angolo: "Una grande persona, un grande difensore e un grande carattere".