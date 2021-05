Calhanoglu, addio Milan? Super offerta dal Qatar per il dieci rossonero

“L’offerta c’è, tutto vero”. Oggi La Gazzetta dello Sport conferma l’indiscrezione di Sky Sport e fa sapere che l’Al Duhail sta provando davvero a regalarsi Hakan Calhanoglu come colpo a parametro zero. E si va così nel dettaglio: “Calhanoglu dovrà rispondere presto, molto presto, perché il bivio di fronte al quale si trova gli prospetta due strade diametralmente opposte: da una parte c’è il rinnovo con i rossoneri, dall’altra una proposta faraonica arrivata dal Qatar.

L’Al Duhail, club di proprietà dello sceicco Abdullah Al Thani nonché ex squadra di Mario Mandzukic, sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 32 milioni di euro per il fantasista turco del Milan in scadenza a giugno. Dal suo entourage intanto non filtrano commenti. Il Milan è ancora la sua priorità?”, chiosa La Gazzetta.

Da parte sua, il Milan ha le idee molto limpide e non prenderà parte ad alcun gioco al rilancio sullo stipendio: “Nessun rilancio da parte del Milan. Di sicuro, in via Aldo Rossi non sono previsti cambi di strategia. L’offerta rossonera non si smuove dai 4 milioni già proposti a Calha (che attualmente ne guadagna 2,5) perché questa è la politica del club sul fronte rinnovi: fatta eccezione per i casi particolari alla Ibra o Donnarumma, il Milan non intende superare quella soglia”.

Su Calhanoglu ci avevano fatto un pensiero anche alcune big italiane, Inter e Juventus su tutte. Attendiamo sviluppi.