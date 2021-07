Calhanoglu a Dazn: "In tanti passati da Milan all'Inter. Aspetto la Lu-La"

Dopo un sorprendente trasferimento a parametro zero all'Inter, per non aver rinnovato il suo contratto con il Milan, Hakan Calhanoglu ha parlato del suo approdo in maglia nerazzurra e di molto altro in un'intervista ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole:

Sul passaggio dal Milan all'Inter: "Quello che dicono i tifosi è normale,ma sono passati tanti giocatori dal Milan all’Inter e viceversa,quindi non sono il primo e nemmeno l’ultimo. Io voglio guardare solo in avanti al mio futuro, ho grande rispetto per il Milan,ho fatto tanto in 4 anni”

Sui vecchi compagni: "Non ho parlato con Ibrahimovic di questo cambio, lui era concentrato sul ginocchio e io per l’Europeo, un giorno parleremo. Pioli era l’unico che mi voleva tanto però rispetta la mia scelta e mi ha fatto gli auguri per il meglio”.

Sul nuovo modulo: "Mi piace il 352 come gioca Inzaghi perché lo so che in questo ruolo ha giocato Luis Alberto, siamo quasi simili,però del mister mi piace la sua attenzione quando mi parla,spero di divertirci in questo campionato insieme ad i nostri compagni. Se sono disposto a giocare più indietro? Senza sacrificio, non ti regalano la maglia, devi rispettare quello che il mister vuole. C’è ancora un pò di tempo e poi vediamo”.

Su Pioli: "Devo ringraziare mister Pioli, ha fatto un grande lavoro con me. Mi ha lasciato giocare nel mio ruolo e per questo ho fatto tante occasioni e assist. Si è vero che ho questo talento, ma senza lavoro non arrivano”.

Su Lukaku e Lautaro: “Sto aspettando che Lukaku e Lautaro tornino per giocare con loro per fare sempre tanti assist e creare molte occasioni. Vogliamo divertirci ma prima bisogna conoscere il nostro gioco e i movimenti".

Su Eriksen: "Io ho un grande rispetto per Eriksen,un giocatore che mi piace molto, abbiamo lo stesso ruolo ma lo aspettiamo con un grande abbraccio perché merita tanto. È un esempio è un ragazzo molto simpatico,lo conosco grazie a Kjaer e ho parlato tanto con lui”.

Sul numero di maglia: "Ho scelto il numero 20 perché 10+10 fa 20 e questo è il motivo. Ho letto sui giornali che lo aveva Recoba, però non è per quello che l’ho preso. Il 10 lo ha Lautaro ed io ho sempre avuto quel numero così ho fatto 10+10”.

Sulla vittoria all'Europeo dell'Italia: "L’Italia per me era tra le favorite in questo torneo, complimenti ancora che hanno vinto perché lo hanno meritato. Mi sono scritto con Donnarumma. Subito dopo che ho firmato mi ha scritto Bastoni che mi ha dato il benvenuto nella nostra famiglia”.

Sui nuovi compagni: "Mi hanno già inserito nella chat di Whatsapp della squadra. Penso il team mi abbia inserito. Loro mi hanno dato il benvenuto ed io ho scritto grazie”.

Sugli obbiettivi stagionali: "Noi vogliamo rivincere lo scudetto anche con me e voglio aiutare i miei compagni. È stato tutto veloce, Ausilio e Inzaghi mi hanno chiamato tante volte e quando c’è un attenzione forte su di te e ti vogliono in una squadra forte, vuoi andare lì”.