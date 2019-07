Calendario serie A: esordio casalingo per l'Inter

Negli studi milanesi di Sky si sta svolgendo la formazione del calendario della prossima serie A, alla presenza di presidente dirigenti di tutti i club della massima serie. La conduzione dell'evento è affidata a Leo Di Bello e Giorgia Cenni, insieme a Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.

Un complicato intreccio di condizioni per le quali Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma non possono scontrarsi alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali e neppure i derby di Genova, Roma e Torino, un solo big match per giornata, nessuno scontro uguale alla prima ed all'ultima dello scorso torneo.

Il primo turno in programma il 24 e 25 agosto vedrà l'esordio dei nerazzurri di Antonio Conte impegnati con il neo promosso Lecce.