Calendario Inter, tutti gli impegni in programma fino a fine stagione

Il calendario dell'Inter inizia a prendere forma.

Sul sito ufficiale del club nerazzurro, sono state rese note le date dei prossimi impegni in cui saranno coinvolti gli uomini allenati da Simone Inzaghi in questo rush finale di stagione. Archiviata la sfida contro lo Spezia dell'ex campione d'Europa Thiago Motta, l'Inter ha già la testa alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli in programma il 19 aprile (all'andata la gara terminò a reti bianche).

Successivamente bisognerà confrontarsi in campionato con un altro degli eroi del Triplete, nello specifico contro Josè Mourinho e la sua Roma a San Siro il 23 aprile alle ore 18:00, mentre la gara da recuperare contro il Bologna al Dall'Ara (dopo l'ultima sentenza) è stata fissata per il 27 aprile alle ore 20:15. Infine, gli impegni per cui non sono state ancora rese note ufficialmente le date e gli orari in cui dovranno essere disputati. Si tratta di Udinese-Inter (35esima giornata di campionato), Inter-Empoli (36esima giornata di campionato), Cagliari-Inter (37esima giornata di campionato) e Inter-Sampdoria (38esima giornata di campionato).

Queste ultime gare, almeno sulla carta, vedono i campioni d'Italia in carica come favoriti. A riguardo però, bisogna prendere la vicenda con le pinze: i periodi come quello in cui sono stati raccattati solo 7 punti in 7 partite rappresentano un errore da non ripetere. Il nostro campionato ci insegna che ogni sfida è una gara a sé e che può stravolgere i piani di ogni allenatore in qualsiasi momento. Pertanto, la squadra di Simone Inzaghi dovrà lavorare step by step senza prendere impegni sotto gamba.