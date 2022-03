Calendario Inter, mancano 10 partite: il confronto con l'andata

Calendario Inter, mancano 10 partite alla conclusione del campionato.

Queste 10 partite ci diranno l'esito del campionato e della lotta per aggiudicarsi i 4 posti in Champions League. Delle prime 9 squadre affrontate nel girone di ritorno, l'Inter ha ottenuto solo 13 punti, contro i 20 ottenuti nel girone d'andata sempre contro le stesse squadre. In queste ultime 10 partite, l'Inter cercherà di invertire la rotta.

Con le ultime 10 squadre da affrontare, nel girone d'andata l'Inter ha ottenuto 26 punti sui 30 disponibili. Di seguito la lista delle squadre rimaste da affrontare e i risultati dell'andata.

Fiorentina: nel girone d'andata, fu una gara molto equilibrata dal punto di vista tattico. Il primo tempo si concluse con il risultato di 1-0 in favore della Fiorentina ma nel secondo tempo l'Inter riuscì a ribaltarla e vinse 1-3.

Juventus: l'Inter controllò tutta la partita. Al minuto 89, con il risultato a favore dei nerazzurri per 1-0, in area di rigore c'è un contatto dubbio tra Dumfries e Alex Sandro. Con l'ausilio del var venne assegnato rigore per la Juventus e la gara finì 1-1.

Hellas Verona: è stata la seconda partita di campionato. Il risultato è bloccato sull'1-1, a quindici minuti dalla fine Simone Inzaghi decide di far entrare il nuovo acquisto Correa. Scelta che si rivelò essere giusta perché decise la partita con una doppietta. Risultato finale 1-3 per i nerazzurri.

Spezia: dominio nerazzurro che vinse la partita per 2-0.

Roma: è stata la partita più bella giocata dall'Inter di Simone Inzaghi. All'intervallo il risultato era nettamente a favore dell'Inter, 3-0. Nel secondo tempo l'Inter non affonda e gestisce il risultato.

Udinese: altra partita che sembrava rimanere bloccata sullo 0-0. Nel giro di 8 minuti Correa segna 2 gol e l'Inter ottenne i 3 punti.

Empoli: partita decisa da 2 difensori nerazzurri: D'Ambrosio e Dimarco.

Cagliari: match totalmente sotto il dominio nerazzurro. Risultato finale 4-0 per l'Inter.

Sampdoria: è stato il secondo passo falso fatto dall'Inter con le ultime squadre rimanenti(l'altro passo falso contro la Juventus). Partita parzialmente equilibrata, risultato finale 2-2.

Se l'Inter dovese confermare questo rullino di marcia, chiuderebbe la stafione con 85 punti.