Calendario Inter, le prime quattro giornate: date e orari

Conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. La Lega Serie A ha definito le date e gli orari delle prime quattro giornate. L'Inter esordirà in campionato sabato 26 settembre contro la Fiorentina, recuperando mercoledì 30 settembre la prima giornata contro il Benevento. Domenica 4 ottobre in trasferta all'Olimpico contro la Lazio, mentre sabato 17 ottobre il derby di Milano.

Questo il comunicato presente sul sito ufficiale del club nerazzurro: "La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi dalla 1ª alla 4ª giornata di andata. L'esordio in Campionato per l'Inter sarà sabato 26 settembre contro la Fiorentina, gara valida per la 2ª giornata. Mercoledì 30 settembre si giocherà invece il recupero contro il Benevento. #DerbyMilano fissato a sabato 17 ottobre alle 18".

Ancora da definire l'orario del match contro il Benevento.