Calcoli per la CL? La risposta di Conte evidenzia la mentalità vincente

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino Inter. Alla domanda riguardante il possibile tournover in vista della gara di Champions League contro lo Slavia Praga ha risposto:

"Noi dobbiamo pensare di partita in partita. Per noi la prossima è quella più importante. Siamo in emergenza, pure volendo fare calcoli non ci sarebbe questo rischio".

Queste parole rispecchiano in tutto e per tutto la mentalità vincente portata dal nuovo ciclo gestionale. La partita che conta è sempre la successiva, anche perchè i nerazzurri sono in corsa, lanciata, per la prima posizione, contro una Juventus quasi invincibile.