Calciopoli, la Juve ci riprova: nuovo ricorso per lo scudetto del 2006

Calciopoli, la Juventus insiste e continua la sua battaglia per riottenere lo scudetto assegnato all’Inter dopo lo scandalo di quasi sedici anni fa.

Come riportato dal sito Calcio e Finanza, il club bianconero ha presentato nella giornata di oggi un nuovo ricorso al TAR del Lazio per l’assegnazione di quello scudetto. Nel corso degli ultimi anni la Juventus ha più volte provato a riottenerlo senza però mai riuscirci. L’ultimo ricorso fatto al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni risaliva allo scorso 12 gennaio 2019 e fu dichiarato inammissibile il 27 maggio successivo. I bianconeri hanno poi proseguito presentando reclamo alla Corte Federale d’Appello che, in data 30 agosto 2019, prontamente respinto il 6 novembre 2019.

Intanto anche la Juventus, riporta il sito, è finita nel sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. Dopo Inter, Milan, Roma e diversi club europei, la massima federazione Europea starebbe monitorando anche i conti dei bianconeri. Non sono previste sanzione per i club coinvolti nell’indagine in quanto si tratterebbe di un semplice “percorso di accompagnamento a quel periodo transitorio che porterà alle nuove regole del Fair Play Finanziario, che saranno svelate in estate ed entreranno definitivamente in vigore a partire dalla stagione 2024/25”.