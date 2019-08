Calciomercato.com - Sconcerti a tutto tondo sull'Inter. Le dichiarazioni

Mario Sconcerti, ai microfoni di Calciomercato.com, parla a tutto tondo della squadra di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni:



"L'Inter vince, Lukaku segna e forse si avvicina la fine del caso Icardi. Il resto del campionato non stupisce, semplicemente aspetta. C'è spazio però per chi ha voglia di correre e per chi ha nuove idee e un nuovo allenatore. E' strano come il miglior risultato della giornata vada alla squadra più tormentata dell'estate. Io non credo alla follia delle squadre, credo alla costanza dei loro errori.



Stavolta l'Inter è diversa non tanto nei giocatori, ma quanto nell'interpretazione nella partita. E' cambiato qualcosa, forse molto, come una ribellione che cerca sè stessa nella ribellione definitiva. L'Inter ha il modo di poter correre fino al derby, dopo sarebbe fuga e non resistenza. L'idea è che Conte c'è".