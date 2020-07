Calciomercato Inter,Ausilio e Marotta si interessano a Matthias Ginter

L'Inter non smette di tirare fuori nomi per rafforzare ogni ruolo in campo , in questo caso si tratta della difesa, dove è stato preso di mira il classe 1994 Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach e titolare della Germania di Joachin Low che considerano come opportunità dato il suo contratto in scadenza nel 2021 che però il Borussia ha l'opportunità di rinnovare per un altro anno con il rinnovo automatico.

Sarebbe un ottimo profilo il campione del mondo nel 2014 con la Germania che nella nuova difesa a 3 di Conte potrebbe ricoprire il ruolo di terzino e di mediano.

Ci sarebbero inoltre notizie da TS sull'ipotesi del futuro di Sanchez, che l'Inter sta cercando in tutti i modi di trattenere in vista dell'Europa League: Il Manchester United , in possesso del cartellino del cileno Perisic dato in prestito dall'Inter, sembrerebbe proprio che le due società stiano per optare per lo scambio dei due, Perisic per Sanchez.