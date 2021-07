Calciomercato Inter, Perisic blocca tutti. Da Marcos Alonso a Tagliafico

Calciomercato Inter: senza l'uscita di Perisic, l'Inter non potrà affondare per un colpo sulla corsia mancina. Lo scrive Calciomercato.com. La testata illustra le strategie nerazzurre per la fascia opposta a quella, ancor più dibattuta, di destra, rimasta orfana di Hakimi.

"L'esterno croato ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e, soprattutto un ingaggio da 4,5 milioni di euro che rappresenta una nota di spesa importantissima per un club in piena spending review", rimarca la fonte.

Perisic, se non si trovassero soluzioni per un'eventuale cessione, resterà il padrone della fascia anche con Simone Inzaghi. Le alternative? Sarebbero bloccate, appunto, dalla presenza del mancino croato. Il preferito sarebbe Marcos Alonso, poi Filip Kostic e Alex Telles. Mentre le opportunità dell'ultim'ora potrebbero essere Layvin Kurzawa e Nicolas Tagliafico.