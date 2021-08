Calciomercato Inter - Per l'attacco due profili in primis. Insigne? Il costo

CALCIOMERCATO INTER - Il punto di Niccolò Ceccarini. Il noto giornalista, nel suo editoriale per tuttomercatoweb, parla delle mosse nerazzurre.

"L’Inter, sistemata la fascia destra con l’arrivo di Dumfries, si sta concentrando ora sul secondo attaccante da acquistare. I profili sono sempre gli stessi: Zapata e Correa in primis. I nerazzurri hanno sondato anche il terreno per Insigne che De Laurentiis valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tra il capitano e il Napoli non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo e quindi il futuro resta incerto".

Sguardo, pure, agli altri club. Sulla Juve (e Locatelli), Ceccarini scrive:

"La Juventus e il Sassuolo hanno finalmente trovato l'intesa sulla cifra per il centrocampista che già da tempo ha scelto la sua destinazione. Un ok sulla base di una valutazione complessiva di 35 milioni di euro compresi bonus e questo nonostante il club emiliano abbia ricevuto anche offerte più vantaggiose da parte di Arsenal e Borussia Dortmund".

E sul Milan... "Si sta muovendo per cercare un altro colpo a centrocampo e ora l'obiettivo è diventato Adli del Bordeaux. La richiesta del club francese è di circa 10 milioni di euro. Maldini e Massara vorrebbero spendere un po' meno. I contatti tra le parti sono continui per trovare una soluzione in tempi relativamente brevi. Intanto va avanti, anche se non con la velocità che ci si aspettava, l'affare Florenzi".