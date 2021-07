Calciomercato Inter, non solo Bellerin. Spunta un calciatore del Barca

Il calciomercato dell'Inter viaggia a destra. Con Hakimi ormai avviato verso Parigi, sono diverse le idee in entrata per sostituire il marocchino.

La nuova ipotesi è lanciata da tuttomercatoweb. Stando al portale, non c'è solo Hector Bellerin nei pensieri di Marotta, "c'è un'altra pista spagnola alla quale starebbero lavorando i nerazzurri: quella che porta a Sergi Roberto del Barcellona".

Un profilo, dunque, internazionale e di spicco, che si aggiungerebbe alla già nutrita lista di papabili, comprendente pure Zappacosta e il laziale Lazzari.

"In scadenza di contratto nel 2022, il jolly blaugrana è affascinato da una nuova possibile avventura in Serie A, anche se al momento i contatti tra il suo entourage e la Beneamata si sono fermati a un semplice scambio di informazioni. Un sondaggio esplorativo per il classe '92, obiettivo dunque non solo del Manchester City di Pep Guardiola ma anche del duo Ausilio-Marotta", scrive la fonte.