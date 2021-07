Calciomercato: Inter-Nandez? Marotta 'gela' le aspettative

"Mercato? Siamo al lavoro, il dato certo è che stiamo confermando la squadra dello scorso anno, a parte Hakimi. Vogliamo ripartire da questo gruppo che è una grande squadra che l'anno scorso ha vinto". Sono le parole di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, sulle intenzioni della società in vista dell'ultimo mese e mezzo di calciomercato.

Prima della sfida contro il Lugano, vinta ai calci di rigore, Marotta ha giocato a carte coperte: "Bellerin è un nome dove c'è anche la nostra attenzione ma non vado oltre, per quanto riguarda Nandez è un giocatore di tutto rispetto, ma non abbiamo avviato alcuna trattativa col Cagliari. In questo momento non vedo all'orizzonte una trattativa in entrata veloce". L'a.d. si è poi espresso su Alex Telles e Keita Balde: "Non escludo nulla, nel calcio può capitare di tutto. Valutiamo le opportunità senza fretta di chiudere le operazioni. È giusto - ha aggiunto ancora Marotta - che Simone Inzaghi possa fare le sue valutazioni dopo aver conosciuto bene le rosa. Keita è un giocatore del Monaco, ripeto, in questo momento stiamo valutando l'organico".

Marotta ha poi concluso il suo intervento parlando di Dimarco, rientrato dal Verona: "Rappresenta il presente e il futuro dell'Inter. È sotto osservazione di Inzaghi, lo vedremo. Tutti devono dare il massimo perché indossare la maglia dell'Inter è motivo di orgoglio".