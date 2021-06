Calciomercato Inter, i tifosi hanno scelto il loro preferito per il dopo Hakimi

L'avventura nerazzurra di Achraf Hakimi è ormai ai titoli di coda. La trattativa tra Inter e PSG, che dovrebbe portare nelle casse interiste una cifra vicina ai 70 milioni di euro, è ormai ben avviata e la fumata bianca potrebbe arrivare in ogni momento. I tifosi, a malincuore, hanno ormai metabolizzato l'imminente addio dell'esterno ex Borussia Dortmund, e restano in attesa di scoprire il nome del suo sostituto sulla fascia destra.

Nella giornata di ieri, la redazione di InterDipendenza ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Facebook, chiedendo ai supporters della squadra campione d'Italia il loro giocatore preferito come "dopo Hakimi". Al momento, il nome più gettonato è quello di Manuel Lazzari, esterno classe 1993 della Lazio, che nell'ultima stagione ha totalizzato 2 gol e 6 assist in Serie A. Dotato di un'ottima propensione alla corsa, Lazzari potrebbe essere l'uomo giusto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, tenendo anche a mente che i due hanno lavorato insieme negli ultimi anni a Roma. Il nome è sicuramente sul taccuino di Piero Ausilio, ma non sarà facile strapparlo al presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, da sempre un osso duro in sede di mercato.

In seconda posizione nel sondaggio della testata troviamo l'olandese Denzel Dumfries, che sta facendo parlare di sè grazie all'ottimo europeo disputato fino a questo momento con la sua nazionale. Classe 1996, Dumfries ha già messo a segno due reti nel torneo continentale, che vanno a sommarsi alle 3 reti e ai 7 assist con il PSV Eindhoven nell'ultima stagione. L'olandese piace all'Inter, ma sono tanti i club ad essersi interessati a lui dopo le ultime apparizioni: un'eventuale trattativa potrebbe partire da basi economiche decisamente elevate.

E voi cosa ne pensate? Fateci sapere il vostro preferito per il dopo Hakimi, potete trovare il sondaggio a questo link.