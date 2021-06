Calciomercato Inter: Hakimi-Psg, Bellerin il sostituto. Piace perché...

Calciomercato Inter: Hakimi al Psg: l'ora dei passi ufficiali. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla trattativa clou di questo primo scorcio d'estate.

"Achraf Hakimi ha fatto rotta su Parigi alla solita velocità: visite probabilmente già oggi, domani firma su un contratto da 8milioni più 2di bonus l’anno, ed ecco servito il trasferimento più remunerativo in 113 anni di storia interista".

Chi sarà il sostituto del marocchino? Per il quotidiano, l'Inter starebbe già spostando il mirino da Parigi (nuova meta di Hakimi) a Londra. In Inghilterra gioca, infatti, Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal.

Il calciatore è gradito all'Inter, "per spessore internazionale e abitudine a giocare ad alto livello: sarà pure un giocatore da ricostruire fisicamente, ma ha 26 anni e i nerazzurri pensano che a Milano possa tornare ai livelli di un tempo", la valutazione del giornale.