Calcio sotto choc: muore a 17 anni dopo un infarto in campo. Il giovane calciatore era tesserato per il West Bridgford Colts. Si chiamava Dylan Rich.

"È morto domenica pomeriggio dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita di FA Youth Cup" ricostruisce il Corriere della Sera, in queste ore, sul suo sito internet. "Era stato portato in ospedale giovedì sera, 2 settembre, dopo essere svenuto durante la partita tra West Bridgford Colts e Boston United, nel Nottinghamshire" scrive Salvatore Riggio nel suo articolo. "Una notizia che ha lasciato tutti nel nostro club devastati e con il cuore spezzato" è il ricordo del West Bridgford Colts. E ancora: "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi genitori, alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra. Il club fornirà tutto il supporto possibile a quei giocatori e dirigenti del club colpiti da questo tragico evento, ma per ora non ci sono altre parole possibili e chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento incredibilmente" si legge ancora nel comunicato della società. Il Corriere della Sera informa che "la partita tra West Bridgford Colts e Boston United è stata sospesa dopo l’incidente. Anche altri club inglesi come il Nottingham Forest e il Notts County hanno pianto la morte del giovane calciatore".

Per il mondo del calcio si tratta della seconda tragedia nel giro di pochi giorni. Nelle scorse ore era infatti deceduto Bryan Dodien, 17enne promessa della cantera della Juventus. "La sua storia - aveva scritto Tuttosport - aveva commosso tutti, compreso Pogba che gli dedicò il gol siglato al Torino in Coppa Italia. Sei anni fa gli venne diagnosticato un tumore che lo costrinse ad allontanarsi per molto tempo dai campi di gioco, poi la guarigione e l’esordio con l’Under 15 nella gara contro il Bologna. Ma oggi è arrivato il più tragico degli epiloghi".