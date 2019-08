Calcio & Finanza - Suning e Alibaba sciolgono la partnership, i motivi

Suning e Alibaba hanno sospeso la partnership per una joint venture interamente dedicata al panorama sportivo.

"Alisports, la divisione sportiva con sede a Shanghai del conglomerato cinese Alibaba, e Suning Sports hanno sospeso la loro collaborazione attuale nata per stabilire una nuova joint venture dedicata al settore sportivo. Secondo “NetEase”, la piattaforma di streaming di Alibaba Youku Sports e il servizio di streaming PPTV di Suning erano al centro della joint venture, e apparentemente una parte dei dipendenti di PPTV aveva iniziato a lavorare presso Youku. Tuttavia, gli stessi dipendenti sarebbero tornati a PPTV all’inizio di agosto e la joint venture formata da Alisports e Suning Sports sarebbe stata successivamente sospesa e sciolta.

Il motivo principale dello stop risiederebbe nel fatto che Suning Sports e Alisports non sarebbero riusciti a concordare i termini per prolungare la partnership che vede PPTV condividere contenuti di calcio in diretta con Youku, incluse le gare della Chinese Super League (CSL), Asian Football Confederation (AFC), la Uefa Champions League, La Liga, la Bundesliga e la Serie A".