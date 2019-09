Calcio & Finanza - Inter TV su DAZN fa sorridere i tifosi nerazzurri

Per gli amanti del calcio, il canale sulle pay-tv dedicato alla propria squadra del cuore può essere paragonato spesso al pane quotidiano.

Alcune big italiane però, mostrano il proprio canale su Sky al prezzo di 10.70 euro al mese. Tra queste, abbiamo il Milan con Milan TV al canale 230, la Lazio con Lazio Style Channel al canale 233, e il Torino con Torino Channel al canale 234.

Scelte diverse invece per Roma e Juventus. I giallorossi sono presenti anch'essi su Sky al canale 213, ma senza alcun costo per i propri telespettatori. Per quanto concerne i bianconeri invece, loro hanno deciso di lasciare Sky nel 2018 per trasformare Juventus TV in un OTT al costo dedicato di 3.99 euro al mese o 19.99 euro all'anno.

Infine troviamo l'Inter, sbarcata su DAZN con Inter TV senza alcun costo aggiuntivo per i consumatori. Una scelta che ha fatto inevitabilmente piacere ai tifosi.