Cagni: "Inter? Non è a punteggio pieno per caso. Su Conte..."

Gigi Cagni si è espresso sull'Inter. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni sui nerazzurri soffermandosi sul punteggio che vede la Beneamata in testa alla classifica.



Ecco quanto dichiarato a TMW Radio:



"E’ una squadra vincente. Conte l’ha creata aggressiva e forte mentalmente. Il gioco poi verrà. Non è a punteggio pieno per caso. Se uno è un vincente, è un vincente sempre. Oggi nel calcio non fai niente se non hai carattere e sei forte mentalmente. Ha fatto la squadra, non tutta, come voleva lui”.