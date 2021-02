Cagliari, ufficiale un esterno ex Inter a parametro zero

Giorno importante per il Cagliari che, dopo la conclusione del mercato di riparazione, mette a segno un colpo di mercato a parametro zero, per rafforzare la rosa in vista della volata salvezza.

Proprio oggi, infatti, la società sarda, ha ufficializzato l'arrivo in rossoblù di Kwadwo Asamoah, ex terzino dell'Inter, che proprio lo scorso 30 giugno è andato a scadenza con i nerazzurri.

Il giocatore ghanese, in maglia nerazzurra, ha giocato per tre stagioni dopo essere stato prelevato anche questa volta a parametro zero, successavamente alla sua esperienza alla Juventus.