Cagliari, Semplici conferma le voci su Nandez. Futuro all’Inter?

Si scalda nuovamente la pista Naithan Nandez per l’Inter. Il centrocampista sembrava a un passo dal Leeds, ma il club allenato da Marcelo Biella non sembrerebbe più intenzionato a versare i 36 milioni di euro della clausola rescissoria presente sul contratto dell’uruguaiano.

Il futuro del centrocampista sarà comunque lontano da Cagliari. Tommaso Giulini ha necessità di fare cassa e Nandez al momento sarebbe il principale indiziato alla cessione. A confermare l’addio del classe ‘95 è stato Stefano Semplici, allenatore del Cagliari nel corso di una conferenza stampa, ecco le sue parole: "Nandez è uno di quelli che ha più mercato, quindi dovremmo fare un sacrificio. Fosse per me è chiaro che li terrei tutti, ma vogliamo anche valorizzare chi ha avuto meno spazio l’anno scorso”.

Giulini punterebbe ad incassare i 36 milioni di euro ma, considerato il delicato momento economico che sta attraversando tutto il mondo del calcio, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore. L’Inter sarebbe molto interessata al giocatore e sarebbe pronta a fare un tentativo in caso di altre cessioni a centrocampo. L’idea sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma prima bisognerà fare i conti con il patron del Cagliari.

Beppe Marotta starebbe studiando un piano per ottenere uno sconto. La trattativa potrebbe essere facilitata dagli ottimi rapporti tra i due club, che in questo momento sarebbero in trattative per Dalbert e Radja Nainggolan.