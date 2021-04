Cagliari, Semplici: "Con l'Inter partita di sofferenza, ma andremo all'attacco"

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa in vista della partita di domani pomeriggio contro l'Inter. Il club sardo non se la passa bene nei bassifondi della classifica, e proprio per questo proverà a strappare ai nerazzurri dei punti preziosissimi in chiave salvezza. Di seguito un estratto della sua conferenza:

"Dovremo fare una partita di grande sacrificio, ma cercheremo anche di contrattaccare l'Inter. Non sarebbe molto saggio aspettare nelle retrovie uno squadrone come quello di Antonio Conte: servirà equilibrio, dovremo difendere e ribaltare l'azione per crearci qualche occasione da gol".

Semplici sembra aver studiato bene l'Inter, e sicuramente escogiterà delle contromisure per rendere amaro il weekend della capolista. I nerazzurri dovranno essere bravi nel mantenere alta la concentrazione, anche perché Conte è stato categorico: "Non abbiamo vinto ancora nulla, dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno".