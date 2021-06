Cagliari, parla Semplici: "Nainggolan importante per noi, vorrei che restasse"

L'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, è il protagonista di un'intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, nel corso della quale ha anche parlato di Radja Nainggolan, ufficialmente ancora un giocatore dell'Inter. Di seguito le sue parole:

"Radja è un grandissimo giocatore, un mix tra esperienza e qualità. Nel finale di questa stagione è stato fondamentale, e chiaramente mi piacerebbe averlo ancora con noi. Lui vive in Sardegna da tanti anni, e sa più di chiunque altro cosa significhi infossa questa maglia".

Da Cagliari dunque continuano a sperare di poter avere il belga a disposizione anche per la prossima stagione, ma al momento la squadra sarda non ha offerto nulla all'Inter per il centrocampista. La sensazione è che la speranza del club rossoblu sia quella che Nainggolan riesca a liberarsi a zero dai nerazzurri.