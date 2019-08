Cagliari, Nainggolan si presenta nuovamente

Dopo l'ufficialità, giunta nelle scorse ore, Radja Nainggolan ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Cagliari, dove aveva già militato da gennaio 2010 a gennaio 2014.

Queste alcune delle sue parole, riportate da "Sky Sport": "Voglio ringraziare il presidente perché è stato subito chiaro e ha fatto una cosa quasi impossibile. Mi ha convinto, so quale è l'ambiente e che si dovrà lottare: sono pronto. Avevo altre offerte, ma non è stato difficile scegliere, avevo già in mente cinque anni fa quando sono partito di tornare, ma non pensavo così presto. A volte capitano situazioni che ti facilitano la scelta. Vorrei scrivere una storia importante e le vicende extra calcistiche hanno facilitato la scelta. Per sempre? Sono in prestito, se il presidente mi compra..".

Poi: "Sono carico e ho accettato la decisione dell'Inter: spetta a me dimostrare che si sono sbagliati. Sono venuto qua perché penso che si possa puntare in alto: salvezza prima di tutto ma con questa squadra si può osare".