Cagliari-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV

Cagliari - Inter, probabili formazioni.

All'indomani della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, Simone Inzaghi pensa già alla sfida di Campionato contro il Cagliari. I nerazzurri andranno in trasferta a Cagliari e lo stadio sarà una bolgia rossoblu: il Cagliari, infatti, è terzultimo in classifica e sta lottando per non retrocedere in Serie B e al suo seguito avrà migliaia di tifosi che saranno presenti allo stadio.

L'Inter dovrà conquistare i tre punti per rimanere sul treno Scudetto ma dovrà sperare in un passo falso del Milan nella partita contro l'Atalanta che si giocherà un giorno prima.

Simone Inzaghi schiererà la squadra con il solito 3-5-2: il capitano Handanovic tra i pali, in difesa rientrerà Bastoni che formerà il trio difensivo insieme a Skriniar e De Vrij. Sulle fasce sono pronti Perisic e Dumfries mentre il trio di centrocampo sarà composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco il Tucu Correa affiancherà Lautaro Martinez con Dzeko che partirà dalla panchina dopo la deludente prestazione in Coppa Italia.

Probabili formazioni.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Balde.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e potrete seguire la diretta testuale sul nostro sito.