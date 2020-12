Cagliari-Inter probabili formazioni: due novità rispetto allo Shakhtar

L’Inter è al lavoro per preparare la trasferta di domenica contro il Cagliari. I nerazzurri sono in cerca del riscatto dopo il deludente pareggio contro lo Shakhtar Donetsk che è costato l’eliminazione dalla Champions League e anche la ‘retrocessione’ in Europa League.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a confermare 9/11 della formazione vista in campo mercoledì e lasciare a riposo Lautaro Martinez e Young. Quindi in porta Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni sulla linea difensiva. A destra confermato Hakimi con Perisic sulla corsia opposta. In centrocampo, con Vidal infortunato, ci saranno Barella, Brozovic e Gagliardini. In attacco toccherà a Sanchez affiancare Lukaku.

Eusebio Di Francesco verso il 4-2-3-1 con Cragno tra i pali e Walukiewicz-Carboni coppia centrale di difesa. Sulle corsie laterali ci saranno Faragò e Lykogiannis. In mediana Marin e Rog con Zappa, Joao Pedro e Sottil a supporto di Pavoletti, favorito su Simeone tornato regolarmente a disposizione dopo il Covid.