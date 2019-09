Cagliari Inter: per Marocchi i nerazzurri vincono da grande squadra

Nel dopo partita di Cagliari, Giancarlo Marocchi ha commentato positivamente la prestazione dei nerazzurri di Conte.Secondo l'opinionista l'Inter ha vinto la partita con l'intelligenza della grande squadra, pur non essendo riuscita ad imporsi sugli avversari come è nelle corde delle squadre di Conte.

La squadra non è riuscita ad avere l'intensità necessaria e continua per per mettere sotto gli isolani che sono riusciti ad imbrigliarla.

“Alla fine stando lì con la testa concentrata ne è venuta fuori ed è uscito il risultato che ci saremmo aspettati”.