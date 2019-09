Cagliari Inter, Marotta sul match e su Icardi: le parole del dirigente

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Faremo una gran bella partita come all'esordio. Icardi? Siamo stati molto chiari prima e sereni oggi. Credo sia giusto dare spazio principale ai giocatori che andranno in campo. Questo è l'aspetto più importante. Non è un problema, è una gestione ordinaria. Quando si chiuderà il mercato saremo più chiari e precisi".

Chiaro il commento del dirigente nerazzurro sulla vicenda Icardi. Il Psg sta provando a prendere il giocatore in prestito secco, ma prima di procedere a questa operazione di mercato, il giocatore nerazzurro dovrà prolungare il contratto, come spiegato da Di Marzio di Sky Sport.