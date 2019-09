Cagliari Inter, Maran dubbioso sul rigore: il commento del tecnico

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Cagliari di Maran. Un rigore di Lukaku, assegnato per il fallo di Pisacane su una grande giocata di Sensi, ha deciso la sfida.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Cagliari ha commentato l'episodio. Queste le sue parole: "Tante cose possono essere viste in un modo o in un altro. E sono andate contro di noi. Anche il rigore di Sensi si può dare o non si può dare. E' difficile capire l'entità".

Maran ha parlato anche della prestazione del suo Cagliari, che ha tenuto testa all'Inter fino all'ultimo minuto.