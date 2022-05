Cagliari-Inter, manca poco all'Unipol Domus: segui la live testuale con noi

Cagliari-Inter, ancora pochi istanti prima della partita all'Unipol Domus.

Una gara importante per entrambe le squadre: per i nerazzurri, che devono chiudere al meglio al stagione, e per i sardi, che hanno ancora speranze per poter arrivare alla salvezza ed in caso di vittoria potrebbero superare la Salernitana. Nella settimana in cui gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a portare a casa la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale, ecco che il tecnico nerazzurro non può pensare ancora ai festeggiamenti, e dovrà dare il piglio giusto alla squadra per onorare la stagione.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

All. Alessandro Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.