Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: la scelta di Inzaghi su Dzeko

Cagliari-Inter, ecco le formazioni ufficiali.

A poco meno di un’ora dall’inizio del match arrivano le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, con Inzaghi che scioglie ogni dubbio. Iniziamo dalla squadra di casa. Il Cagliari schiera un 3-5-2 con Cragno tra i pali. In difesa, trio composto da Lykogiannis, Ceppitelli e Altare. Sugli esterni spazio all’ex Dalbert a sinistra con Bellanova a destra. In mediana dal primo minuto la triade Rog-Grassi-Marin. Mentre in attacco nessun dubbio sui titolari: Joao Pedro e Pavoletti.

Per quanto riguarda l’Inter, solito 3-5-2, speculare rispetto al Cagliari. In porta Handanovic con Skriniar, Bastoni e De Vrij a protezione della porta. A centrocampo spazio ai titolarissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu. Con Darmian e Perisic sugli esterni. Nessun cambio in attacco, gioca Edin Dzeko e fuori il Tucu Correa che sembrava dovesse partire titolare insieme a Lautaro Martinez.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lykogiannis, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.