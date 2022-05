Cagliari-Inter, gli ultimi precedenti in Serie A della partita

Cagliari-Inter, i precedenti della partita in Serie A.

La penultima giornata di campionato prevede la sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Agostini, subentrato in corsa all'esonerato Walter Mazzarri. Una gara per cui le due squadra hanno tante motivazioni dal momento che i sardi sono all'ultima chiamata per raccogliere il treno salvezza, mentre i nerazzurri dovranno concludere al meglio la stagione dal momento che lo scudetto sembra sfumare ogni giornata di più. Ma nel corso degli anni, la partita tra le due squadre, ha sempre regalato tantissime emozioni, a partire proprio dalla partita d'andata, quando l'Inter era in uno stato di forma incredibile e riuscì a battere il Cagliari per 4-0.

Ma passando alle stagioni passate, come non ricordare l'1-0 di San Siro, dopo una gara tiratissima, grazie alla rete di Darmian che contribuì a lanciare gli uomini di Conte verso il diciannovesimo tricolore. All'andata, invece, i nerazzurri rimontarono il Cagliari alla Sardegna Arena con i gol dell'ex Barella, di D'Ambrosio e di Lukaku, che risposero al gol del vantaggio di Sottil. La stagione precedente, invece, l'Inter riuscì a passare a Cagliari per 2-1 con i gol della coppia Lautaro-Lukaku in risposta a Joao Pedro, mentre a San Siro i sardi riuscirono a strappare un pareggio con il gol del grande ex Radja Nainggolan. Per trovare l'ultima vittoria rossoblù, bisogna tornare indietro all'1 marzo del 2019, quando l'autogol di Perisic e il gol di Pavoletti, regalarono i tre punti alla squadra di Rolando Maran.

Sarà una partita molto complicata, con il Cagliari che non ha altre possibilità oltre a quella della vittoria ed il piccolo vantaggio di averla potuta preparare per la settimana intera, visto l'impegno dell'Inter in finale di Coppa Italia. I nerazzurri dovranno stare molto attenti, se vorranno concludere la stagione al meglio con dei risultati positivi.