Cagliari-Inter diventa decisiva! Il Milan batte l'Atalanta e punta al titolo

Cagliari-Inter decisiva per lo Scudetto.

Tra poco meno di mezz'ora i nerazzurri scenderanno in campo a Cagliari. Simone Inzaghi deve assolutamente battere i rossoblù se vuole ancora puntare lo Scudetto. Il Milan ha battuto l'Atalanta con un netto 2-0 a San Siro, portandosi pericolosamente vicino al titolo ad una sola giornata dalla fine del campioato. Partita tosta per i rossoneri, portata a casa grazie a due strappi, di due giocatori fondamentali: Rafael Leao e Theo Hernandez.

Ora la palla passa all'Inter che contro i sardi questa sera ha un solo risultato possibile: la vittoria. L'Inter, pareggiando o perdendo contro il Cagliari consegnerebbe lo Scudetto al Milan con una giornata d'anticipo ed ora la situazione si complica. Tanta pressione addosso agli uomini di Inzaghi che però sono abituati e sanno come battere il Cagliari. Dall'altro lato però, i rossoblù sono in piena lotta salvezza e devono strappare almeno un punto ai nerazzurri per sperare di restare in Serie A.

Insomma, la Serie A sta per concludersi e tanti verdetti non sono ancora decisi. L'Inter deve vincere, il Milan intanto intravede lo Scudetto portandosi ad un solo punto dal titolo. Inzaghi e i suoi sono chiamati a vincere.