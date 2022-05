Cagliari-Inter, designato l’arbitro della sfida di domenica

Cagliari-Inter, archiviata la vittoria contro la Juventus in finale di Coppa Italia i nerazzurri hanno già la testa alla trasferta di Cagliari valida per il penultimo turno di campionato.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il trentasettesimo turno di Serie A affidando il match dell’Unipol Domus a Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il direttore di gara avrà come assistenti Ranghetti e Vivenzi. Il quarto ufficiale del match sarà Massimi. In sala Var Di Bello con Zufferli come assistente. Sarà la ventisettesima volta in totale con l’Inter e la quarta in questa stagione per l’arbitro romano: bilancio positivo con 10 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.

Ecco di seguito riportate tutte le designazioni per la trentasettesima giornata:

Empoli-Salernitana, Massa Davide

Roma-Venezia, Sozza Simone

Udinese-Spezia, Aureliano Gianluca

Verona-Torino, Camplone Giacomo

Bologna-Sassuolo, Ghersini Davide

Cagliari-Inter, Doveri Daniele

Milan-Atalanta, Orsato Daniele

Napoli-Genoa, Fabbri Michael

Juventus-Lazio, Ayroldi Giovanni

Sampdoria-Fiorentina, Mariani Maurizio